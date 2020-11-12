عطل يضرب يوتيوب لساعات وربع مليون مستخدم في حالة انتظار

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قالت شركة يوتيوب أنها على علم بالعطل وتعمل على إصلاحه
و ذكرت منصة الفيديو عبر الإنترنت «يوتيوب» في وقت مبكر من اليوم (الخميس)، أنه تم إصلاح عطل منع المستخدمين من مشاهدة المحتوى لمدة ساعتين.
وذكر فريق إصلاح الأعطال بعد ساعتين من الإقرار بالمشكلة: «لقد عدنا ..نأسف على الانقطاع.
لقد تم إصلاح ذلك في جميع أجهزة وخدمات يوتيوب، شكرا لصبركم معنا».
وقال الفريق في منشور أولي: «إذا كنتم تواجهون مشكلة في مشاهدة مقاطع الفيديو على يوتيوب في الوقت الحالي ، فلستم وحدكم .. فريقنا على دراية بالمشكلة ويعمل على إصلاحها».
وبحسب موقع «داون دتيكتور» الذي يتتبع حالات المواقع، بدأ المستخدمون يواجهون مشكلات في الموقع بعد منتصف ليل أمس الأربعاء، حيث أبلغ نحو 286 ألف مستخدم عن مشكلات في مرحلة ما.
وعادت خدمات يوتيوب بعد الساعة الثانية من صباح اليوم. ولم يحدد «يوتيوب» على الفور عدد المستخدمين الذين تضرروا من تلك المشكلة أو سببها