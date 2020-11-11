الحوثيون يهددون بخطوات تصعيدية جديدة ضد السعودية

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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توعدت مليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، بتصعيد هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تستهدف الأراضي السعودية.

وقالت المليشيات في بيان لـ"يحيى سريع" المتحدث باسم قواتها، إن "المنشآت العسكرية والاقتصادية الحيوية ذات الطابع العسكري في السعودية ستكون هدفاً مشروعاً".

وأضاف المسؤول الحوثي، أن جماعته "لن تتردد في اتخاذ خطوات تصعيدية مماثلة خلال الأيام المقبلة"، رداً على ما قال إنه "استمرار العدوان والحصار والتصعيد العسكري وإغلاق المطارات والموانئ".

وحذر البيان الحوثي "كافة الشركات الأجنبية العاملة في السعودية والمواطنين من أبناء الحجاز ونجد والمقيمين بالابتعاد عن المنشآت العسكرية والاقتصادية ذات الطابع العسكري".

وكان التحالف العربي أعلن اعتراض 17 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ بالستية، أطلقها الحوثيون نهاية شهر أكتوبر الماضي، "بشكل متعمد نحو الأعيان المدنية في مناطق متفرقة بالمملكة".

والجمعة، استأنفت المليشيات هجماتها باتجاه السعودية ومدينة مأرب شرق اليمن، حيث أعلن التحالف العربي اعترض طائرتين مسيرتين وتدميرهما دون حدوث أضرار، وقالت سلطات مأرب إن صاروخ باليستي سقط في فنأ مدرسة الحرس الجمهوري بالمدينة، ولم يسفر عن أي ضحايا.