معارك ضارية في ”نهم“ ويوم دامٍ على الحوثيين غربي مأرب

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دارت، الاربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، معارك ضارية بين قوات الجيش الوطني، ومليشيا الحوثي الانقلابية بجبهة نهم (شرقي العاصمة صنعاء).

وبحسب بيان للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، فإن قوات الجيش الوطني خاضت معارك ضارية ضد المليشيا الانقلابية وكبّدتها خسائر فادحة في الأرواح والمعادات ومنها تدمير عربتين و3 أطقم بعتادها باتجاه جبال صلب.

وفي مأرب، نصبت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، كميناً محكماً لمجاميع من مليشيا الحوثي في جبهة المخدرة (غربي مأرب)، أسفر عن مصرع أكثر من 23 حوثياً وجرح آخرين.

وعلى وقع المعارك، استهدف طيران تحالف دعم الشرعية بعدّة غارات تعزيزات كانت في طريقها للمليشيا الحوثية في جبهة المخدرة وفي منطقة الجفرة ومفرق الجوف، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا.