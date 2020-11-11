فرح يتحول إلى مأتم بعد مصرع العروسين في حفل الزفاف

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في حادثة صادمة، تحول حفل الزفاف إلى مأتم قبل ساعات من إقامته رسميًا، بعد مصرع العروسين أثناء التقاط صورة تذكارية.
وفي التفاصيل، انتهت عمليّة تصوير ما قبل الزفاف في ولاية كارناتاكا الهنديّة. بموت العروس والعريس، شاندرو البالغ من العمر 28 عاماً، وشاشيكالا البالغة من العمر 20 عاماً.
بمجرّد أن ابتعد القارب مسافة حوالي 30 متراً من الشاطئ، حاول العروسان التقاط صورة. كانت العروس ترتدي صندلاً بكعب عالٍ، وعندما وقفت على القارب فقدت توازنها وسقطت في النهر. حاول شاندرا إنقاذ حبيبته، ولكنّه ارتبك وتسبّب ذلك بانقلاب القارب، وغرق العريس أيضاً.
وبحسب قناة “روسيا اليوم”، كان على متن القارب صيّاد واحد من أقارب العريس. وتمكّن الصياد من السباحة إلى الشاطئ، كما تمّ إنقاذ قريبة من جانب الموجودين على الشاطئ. وهرع رجال الأمن الذين وصلوا إلى مكان الحادث بإخراج الجثّتين من المياه.