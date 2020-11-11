الملك سلمان يمنح 181 مواطنا سعوديا وسام الملك عبدالعزيز لتطبيقهم فكرة أطلقها سابقا

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح 181 موطنا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.

وتعد بطاقة التبرع بالأعضاء، فكرة أطلقها الملك سلمان وتهدف إلى تشجيع السكان في المملكة العربية السعودية على تعبئة استمارة تبرع تتيح للفرد بعد وفاته التبرع بأعضائه لمريض آخر قد يكون في أشد الحاجة إليها وهو ما يسهل على ذوي المتوفين دماغيا إعطاء الموافقة على التبرع بأعضاء ذويهم المتوفي احتراما لرغبته الشخصية.