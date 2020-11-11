الملك سلمان يمنح 181 مواطنا سعوديا وسام الملك عبدالعزيز لتطبيقهم فكرة أطلقها سابقا واتسآب تكشف عن زر جديد يقدم مهام استثنائية تحذير فرنسي عالي الخطورة لكل الرعايا في الإمارات رجل يبيع طفلته بـ24 ألف دولار عبر الإنترنت ”غريفيث“ يجري مباحثات مع السفير السعودي قبل ساعات من تقديم احاطته لمجلس الأمن سلطنة عمان تعلن عن اجراءات جديدة تثلج صدور العمانيين ديبلوماسية الانقلاب تتمدد.. الحوثيون يعينون سفيرا لهم في دولة عربية بعد عام من تعيين سفير بطهران شاهد الجمجمة البشرية التي عمرها مليوني سنة... هجوم صاروخي على الرياض .. تحذير أمريكي ترد السعودية عليه وتكشف عن إجراءات أمنية مشددة بخصوص الدبلوماسيين ”الانتقالي الجنوبي“ يهدد القيادة السعودية ويصدر توجيهات خطيرة لقواته في أبين
كشفت تقارير صحفية عالمية عن إضافة تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" زرا جديدا يقدم مهام استثنائية.
وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إن واتسآب أنهت الاختبارات على زر جديد ستضيفه إلى تطبيقها وسيكون مخصصا للتسوق.
وأضافت "واتسآب" الزر الجديد في تطبيقها المنفصل "واتسآب بزنس" وتنوي أن تضيفه قريبا إلى النسخة الكاملة من "واتسآب".
ويمكنك هذا الزر من فتح كاتالون المنتجات مباشرة من داخل تطبيق واتسآب والبدء في التسوق من دون الحاجة إلى الخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة.
وسيحل زر التسوق الجديد في تطبيق واتسآب بدلا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول مكانه إلى زر الاتصال، بحيث بات يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.
ونشرت إدارة "واتسآب" مقطع فيديو يظهر فيه كيفية استخدام تقنية التسوق الجديدة عبر تطبيقاتها.