واتسآب تكشف عن زر جديد يقدم مهام استثنائية

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت تقارير صحفية عالمية عن إضافة تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" زرا جديدا يقدم مهام استثنائية.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" إن واتسآب أنهت الاختبارات على زر جديد ستضيفه إلى تطبيقها وسيكون مخصصا للتسوق.

وأضافت "واتسآب" الزر الجديد في تطبيقها المنفصل "واتسآب بزنس" وتنوي أن تضيفه قريبا إلى النسخة الكاملة من "واتسآب".

ويمكنك هذا الزر من فتح كاتالون المنتجات مباشرة من داخل تطبيق واتسآب والبدء في التسوق من دون الحاجة إلى الخروج إلى تطبيقات خارجية منفصلة.

وسيحل زر التسوق الجديد في تطبيق واتسآب بدلا من زر الاتصال الصوتي، الذي تحول مكانه إلى زر الاتصال، بحيث بات يجمع بين المكالمة الصوتية أو مكالمة الفيديو.

ونشرت إدارة "واتسآب" مقطع فيديو يظهر فيه كيفية استخدام تقنية التسوق الجديدة عبر تطبيقاتها.