الملك سلمان يمنح 181 مواطنا سعوديا وسام الملك عبدالعزيز لتطبيقهم فكرة أطلقها سابقا واتسآب تكشف عن زر جديد يقدم مهام استثنائية تحذير فرنسي عالي الخطورة لكل الرعايا في الإمارات رجل يبيع طفلته بـ24 ألف دولار عبر الإنترنت ”غريفيث“ يجري مباحثات مع السفير السعودي قبل ساعات من تقديم احاطته لمجلس الأمن سلطنة عمان تعلن عن اجراءات جديدة تثلج صدور العمانيين ديبلوماسية الانقلاب تتمدد.. الحوثيون يعينون سفيرا لهم في دولة عربية بعد عام من تعيين سفير بطهران شاهد الجمجمة البشرية التي عمرها مليوني سنة... هجوم صاروخي على الرياض .. تحذير أمريكي ترد السعودية عليه وتكشف عن إجراءات أمنية مشددة بخصوص الدبلوماسيين ”الانتقالي الجنوبي“ يهدد القيادة السعودية ويصدر توجيهات خطيرة لقواته في أبين
دعت السفارة الفرنسية في الإمارات العربية المتحدة الفرنسيين المقيمين إلى توخي اليقظة خاصة في "المناطق السياحية وجاليات المغتربين" بعد هجوم في مدينة جدة السعودية.
وذكر بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية، أن السفارة على اتصال بالسلطات الإماراتية التي لا تزال ملتزمة بضمان مستوى عال من الأمن للجالية الفرنسية.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن هجوما وقع في مدينة جدة السعودية، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وأشارت "رويترز" إلى أن الخارجية الفرنسية دانت الهجوم الذي وقع أثناء مراسم الاحتفال بذكرى انتهاء الحرب العالمية الأولى، وقالت: "تدين السفارات التي كانت تشارك في مراسم الذكرى هذا الهجوم الجبان وغير المبرر على الإطلاق، وتدعو السلطات السعودية إلى إلقاء أكبر قدر ممكن من الضوء على هذا الهجوم، وتحديد الجناة وملاحقتهم".
كما أشارت إلى أن "القنصلية الفرنسية تدعو السكان والزوار في السعودية إلى توخي أقصى درجات الحذر في أعقاب الهجوم في جدة"