سلطنة عمان تعلن عن اجراءات جديدة تثلج صدور العمانيين

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أعلنت سلطنة عُمان ،اليوم الأربعاء، عن بشرى سارة للعمانيين طال انتظارها في ظل تراجع حدة أزمة كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا قررت السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن 400 مصلٍ للصلوات الخمس فقط - ولا يشمل ذلك صلاة الجمعة - ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري.
وأكدت اللجنة على عدة ضوابط منها تجنب المصلي الذهاب إلى الجامع أو المسجد في حالة وجود أعراض الإصابة بمرض كوفيد 19 لديه أو لدى أحد أفراد أسرته أو مخالطيه.
وتشمل الضوابط فتح الجوامع والمساجد وقت الأذان ولمدة لا تزيد على 25 دقيقة تشمل الأذان والصلاة والخروج من المسجد، ورفع المصاحف والكتب وعدم استخدامها من المصلين، وإغلاق جميع برادات المياه، وإغلاق دورات المياه بصفة تامة، وضرورة إحضار المصلين سجاداتهم الخاصة.
وإضافة إلى التزام المصلين بتعقيم اليدين بانتظام قبل دخول الجامع أو المسجد وعند الخروج منه، وضرورة ارتداء الكمامات طيلة فترة وجودهم داخل الجامع أو المسجد، وضرورة التباعد بين المصلين أثناء الصلاة بما لا يقلّ عن متر ونصف المتر.
وكان الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة أعلن في سبتمبر الماضي إن اللجنة العليا تتدارس أسبوعيًا طلبات فتح القطاعات التي لا تزال مغلقة، مضيفًا أن هناك فريق مشكل من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للنظر في إعادة فتح المساجد.
وفي سياق أعلنتْ وزارة الصحة العمانية ،اليوم الأربعاء، تسجيل ( 5) حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا؛ ليبلغ عدد الوفيات في السلطنة ( 1321) حالة.
وسجَّلت الوزارة 302 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع العدد الكُلِّي للحالات المُسجَّلة في السلطنة إلى (119186 ) حالة.