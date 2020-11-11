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ديبلوماسية الانقلاب تتمدد.. الحوثيون يعينون سفيرا لهم في دولة عربية بعد عام من تعيين سفير بطهران

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا، الاربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، تعيين سفير لها لدى الجمهورية العربية السورية، وذلك بعد نحو عام على تعيين سفير لها في إيران.

وبحسب وكالة سبأ بنسختها الحوثية، فقد أصدر ما يسمى بـ"المجلس السياسي الاعلى "قرارا جمهوريا بتعيين عبدالله علي صالح صبري سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى الجمهورية العربية السورية".

ويأتي هذا القرار بعد عام على تعيينها القيادي في الجماعة ابراهيم سفيرا لها لدى إيران، وقدم الديلمي، في نوفمبر من العام الماضي، أوراق اعتماده سفيراً لليمن إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وكانت إيران قد أعلنت على لسان المتحدث باسم خارجيتها سعيد خطيب زادة، وصول سفير طهران الجديد حسن إیرلو إلى صنعاء.

ويأتي تبادل السفراء بين إيران والحوثيين وتسهيل تعين سفيرا للاخيرين في سوريا، في الوقت الذي تحتجز السعودية التي تقود تحالفا عربيا لدعم الشرعية ضد الحوثيين، رئيس الجمهورية والحكومة في قصورها، بالتزامن مع تنفيذ مخططات استعمارية توسعية بالتعاون مع الامارات في اليمن.

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