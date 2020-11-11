هجوم صاروخي على الرياض .. تحذير أمريكي ترد السعودية عليه وتكشف عن إجراءات أمنية مشددة بخصوص الدبلوماسيين

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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علقت المملكة العربية السعودية على تحذير السفارة الأمريكية في المملكة، في 28 أكتوبر/تشرين الأول، من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات دون طيار (درونز)، في الرياض.

وأكدت السعودية أنها تضع سلامة البعثات الدبلوماسية والقنصليات على رأس أولوياتها، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" عن رئيسة اللجنة السادسة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة نداء أبو علي.

وقالت أبو علي في كلمة المملكة أمام اللجنة السادسة في الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الخامسة والسبعين إن السعودية "أخذت بزمام المبادرة من أجل الالتزام بالأحكام المقررة في اتخاذ التدابير الفعالة لتعزيز حماية وأمن وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية والممثلين الدبلوماسيين والقنصليين فيها سواء في العاصمة أو المدن الأخرى".

وتابعت المسسؤولة السعودية أن بلادها "تتبع إجراءات أمنية مشددة بما في ذلك تخصيص لجنة دائمة لحماية الدبلوماسيين داخل وزارة الداخلية مضطلعة بمهمة تأمين المواقع والمنشآت الدبلوماسية لضمان أمن وسلامة الممثلين الدبلوماسيين في المملكة".

وأضافت أبو علي: "المملكة تعد من الدول الملتزمة باحترام القواعد العرفية التي أصبحت فيما بعد من القواعد المكتوبة التي صاغتها لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة في عدد من الاتفاقات الدولية".

وقالت: "إنه لمن المؤسف تقاعس بعض الدول عن توفير الحماية اللازمة لمقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ولا يزال عالقاً في الذاكرة ما تعرضت له مقار بعثة دبلوماسية وأخرى قنصلية للمملكة من انتهاك لسلامتها وأمنها بما يشكل انتهاكاً صريحاً للمعاهدات والقوانين الدولية ذات الصلة بأمن وحماية وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية".

وتابعت المسؤولة السعودية: "بلادي حريصة على ضرورة العمل على تحسين وتطوير التدابير الفعالة ودعوة الدول إلى اتخاذ إجراءات فعّالة وفورية لدرء مثل هذه الانتهاكات والعمل على الحيلولة دون ارتكاب أية أعمال عنف ومن أجل تأمين استقلال عمل الموظفين الدبلوماسيين واحترام سيادة الدولة المعتمدة، وكذلك اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم وتوضيح التدابير المتخذة لمنع تكرار هذه الانتهاكات".