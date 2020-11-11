مليشيا الحوثي تزف البشرى للمواطنين في مناطق سيطرتها

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أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، انتهاء ازمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها، وذلك بعد أزمة خانقة استمرت لأشهر.
وقالت إدارة شركة النفط اليمنية فرع صنعاء (خاضعة لسيطرة الحوثيين) في منشور على صفحتها بـ"فيسبوك" "ابتداءاً من يوم الاربعاء الموافق 2020/11/11 سيتم تشغيل (80) محطة بنزين و (28) محطة للديزل معلنين بذلك انتهاء ازمة المشتقات النفطية".
وكانت ميليشيا الحوثي قد أعلنت في وقت سابق وصول ثلاث سفن مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة، منها سفينتان تحملان مادة البنزين والثالثة تحمل مادة الديزل.
ومنذُ شهر مايو الماضي تعيش المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي أزمة وقود خانقة، في ظل اتهامات متبادلة بين الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية بتعقيد الوضع الإنساني في البلاد.