مهاجم ريال مدريد يفلت من عقوبة السجن

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أعلنت محكمة صربية، اليوم الثلاثاء، إن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد وافق على دفع غرامة لتجنب عقوبة السجن لستة أشهر لخرقه قيود العزل الصحي العام في البلاد.
وقالت المحكمة إنها أمرت يوفيتش البالغ من العمر 22 عاما، بدفع غرامة قدرها 3.5 مليون دينار صربي (قرابة 30 ألف يورو) خلال شهر لتجنب عقوبة السجن.
وعاد يوفيتش إلى صربيا حين أربك وباء "كوفيد-19" الرياضة العالمية في مارس الماضي، وزادت متاعب المهاجم الصربي بإصابته بكسر في القدم في مايو الناضي، ليغيب عن معظم مشوار ريال مدريد لتحقيق لقب الدوري الإسباني.
وشارك أساسيا في مباراتين فقط من ثماني خاضها ريال مدريد في الدوري هذا الموسم ولم يدخل التشكيلة منذ الفوز على بلد الوليد (1-0) في سبتمبر الماضي.
وسجل لوكا يوفيتش هدفين فقط منذ انضمامه إلى ريال مدريد مقابل 60 مليون يورو من اينتراخت فرانكفورت في 2019، آخر هدف سجله في مرمى مضيفه أوساسونا (4-1) في فبرايرالماضي.