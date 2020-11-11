انطلاق قناة فضائية جديدة من السعودية

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق"، الأربعاء، انطلاق قناة "الشرق"، الخدمة الإخبارية العربية الجديدة متعددة المنصات، التي ستوفر تغطيات يومية على مدار الساعة للمتلقي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وتركز على القضايا الاقتصادية الإقليمية والدولية حتى يتمكن الجمهور العربي من الاطلاع على أحدث تطورات اقتصاد العالم وقت حدوثها، مع تحليلات وافية ومعمّقة تواكب التطورات.

وتسعى "الشرق" لتقديم ونشر محتوى فريد ومتميز يعتمد على التحليلات العميقة والمعلومات والبيانات الدقيقة والثرية لتصل إلى الجمهور وصناع القرار من خلال أحدث التقنيات التلفزيونية والرقمية.

وتشكل "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" مكوناً أساسياً من الخدمات التي تقدمها "الشرق"، وتستفيد من اتفاقية محتوى حصرية بين "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" و"بلومبرغ" الإعلامية، رائدة الأخبار الاقتصادية والمالية العالمية، التي ستشكل تغطيتها الشاملة التي توفرها خبرات أكثر من 2700 صحافي ومحلل اقتصادي حول العالم، مصدراً أساسياً لها، عبر تحرير وترجمة ونشر محتوى بلومبرغ على منصاتها، وستتوسع الخدمات مستقبلاً لتشمل نسخة عربية عن مجلة "بزنس ويك" ومحطة إذاعية وسلسلة من الفعاليات المشتركة.

وأوضحت جمانا الراشد، الرئيس التنفيذي لـ"المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق"، أن انطلاقة "الشرق" اليوم تؤسس لمرحلة جديدة ومثيرة بالنسبة لوسائل الإعلام العربية، ونحن نشهد حالياً مرحلة من التغييرات العالمية التي تسير بوتيرة سريعة وغير مسبوقة، ومواكبة هذه التغييرات تتطلب إدراك الدور الكبير الذي تلعبه المعلومات والبيانات والشراكات الدولية التي تؤثر فيها.

من جهته، قال جاستن سميث، المدير التنفيذي لـ"بلومبرغ" الإعلامية، إن منطقة الشرق الأوسط تحتضن عدداً كبيراً من الاقتصادات وبيئات الأعمال النشطة والحيوية، والتعاون في إطار "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، سيسمح لنا في "بلومبرغ" بإيصال بياناتنا التحليلية وتقاريرنا الثرية بالمعلومات إلى جمهور جديد يتمثل بصناع القرار الاقتصادي في الدول الناطقة بالعربية.

المهندس عبد الرحمن إبراهيم الرويتع رئيس مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وجمانا راشد الراشد الرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق

هذا بينما أكدت جمانا الراشد، أن "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وبلومبرغ ستمزجان أفضل ما يمكن تقديمه للجمهور العربي من تجاربهما الصحافية، حيث تمتلك المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق المعرفة العميقة حول أسواق المنطقة، وتتميز بلومبرغ بالتغطيات الدقيقة والمدعومة بالبيانات، ونحن على ثقة بأننا من خلال هذا الاتفاق سنضع معايير جديدة لكيفية إنتاج وتقديم واستهلاك الأخبار الاقتصادية للجمهور العربي".

وأضافت: "نحن نؤمن بوجوب أن تتمكن فئة الشباب من الوصول إلى محتوى يتمتع بالمصداقية والقدرة على توفير نظرة حقيقية ودقيقة للأحداث بشكل يسمح لهم بامتلاك الأدوات التي تساعدهم على تحقيق أحلامهم وتطلعاتهم التي ستلعب دوراً في تحديد مستقبل العالم العربي، وذلك عبر خدماتنا الرقمية وحضورنا على منصات التواصل الاجتماعي، وسنوفر محتوى قادرا على الاستجابة لهذا التحدي".

ويقع مقر "الشرق" الرئيسي في الرياض، ومكاتب إقليمية في مركز دبي المالي العالمي، وكذلك في واشنطن، إضافة إلى مقرات واستوديوهات في القاهرة وأبوظبي. كما لديها مجموعة من المكاتب الإقليمية والمراسلين في العواصم والمدن الكبرى في المنطقة والعالم، الأمر الذي يمكن القناة من القدرة للوصول إلى المحتوى الذي ينتجه مئات الصحافيين والمراسلين في شبكة بلومبِرغ حول العالم.

وستقدم "الشرق" خيارات ومزايا لم يسبق تقديمها في المنطقة، حيث تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال موقعين إلكترونيين، أحدهما مخصص لأخبار الاقتصاد بالتعاون مع بلومبِرغ للإعلام، والآخر للأخبار الشاملة والتحليلات، وتتيح ميزة الذكاء الاصطناعي تجربة فريدة، في عالم المواقع الإخبارية، تسمح للقارئ بتلقي المحتوى وفق خياراته التفضيلية. والموقعان مرتبطان بحسابات التواصل الاجتماعي الثرية بالمحتوى.

ومن جهته، قال نبيل الخطيب، مدير عام القناة، إن "الشرق" تنطلق بسياسة تحريرية ومحتوى على مختلف المنصات لتلائم متطلبات الأعمال والشباب من خلال شعارنا "نضع النقاط"، الذي يختصر رؤيتنا للخبر وتقديم أهمية سياقه وخلفياته إلى الجمهور المتلقي.

ورحب عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بوجود "الشرق" للأخبار في مركز دبي المالي العالمي، وأكد أن حضورها سيتيح لها سهولة الوصول إلى أكبر بيئة أعمال مالية في المنطقة، وسيسمح لها بنقل الأخبار الاقتصادية والمالية والمؤسسية العالمية المهمة التي يساهم عملاؤنا في صنعها.