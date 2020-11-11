الادعاء العسكري يوجه عدة تهم لـ (سفير طهران في صنعاء)

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-مأرب

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وجه الادعاء العسكري اليوم الأربعاء تهمة الدخول متنكراً إلى الأراضي اليمنية للمدعو "حسن ادريس ارلو"، بقصد التجسس والتخريب، والاشتراك مع ميليشيا الحوثي الانقلابية في إدارة العمليات العدائية ضد الجيش الوطني والشعب اليمني.

جاء ذلك في جلسة عقدتها المحكمة العسكرية بمأرب، برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، وبحضور المدعي العام العسكري اللواء عبدالله الحاضري، والتي جرى خلالها تقديم ملف القضية الجنائية رقم ٦ لسنة 2020م الخاص بالمتهم الحربي حسن إدريس ارلو، مشفوعاً بقرار الاتهام.

وقدم محامو الادعاء عدداً من المجنى عليهم، ممن تعرضوا للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي، وجميعهم وكلوا محاميي الادعاء بتقديم الدعاوى الشخصية والمدنية وتقديم الردود والدفوع وما يلزم في القضية.

واستمعت المحكمة للمجنى عليهم، ممن عذبوا في سجون المليشيا الحوثية المتمردة، ولما أصابهم من أذى وكشفوا أجسادهم للمحكمة لعرض آثار التعذيب التي تعرضوا لها.

وقررت المحكمة تمكين الأطراف من الرد على عريضة الدفع المقدمة من محاميي لجنة الدفاع إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها بتاريخ 25 نوفمبر 2020م.