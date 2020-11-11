انفجار داخل مقبرة في جدة السعودية

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افادت وكالة رويترز ،اليوم الاربعاء بإصابة 4 أشخاص على الأقل في انفجار بمقبرة لغير المسلمين ،في مدينة جدة بالسعودية.
وبحسب معلومات اولية فان الانفجار بالمقبرة في جدة بالسعودية وقع خلال حضور عدد من القناصل الأجانب من بينهم القنصل الفرنسي.
فيما ذكرت مصادر غير رسمية ان الانفجار في المقبرة هو لمتفجرات تم استخدمها في الهجوم.