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انفجار داخل مقبرة في جدة السعودية

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات
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افادت وكالة رويترز ،اليوم الاربعاء بإصابة 4 أشخاص على الأقل في انفجار بمقبرة لغير المسلمين ،في مدينة جدة بالسعودية.

وبحسب معلومات اولية فان الانفجار بالمقبرة في جدة بالسعودية وقع خلال حضور عدد من القناصل الأجانب من بينهم القنصل الفرنسي.

فيما ذكرت مصادر غير رسمية ان الانفجار في المقبرة هو لمتفجرات تم استخدمها في الهجوم.

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