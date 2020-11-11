رغم التحذيرات.. ادارة ترمب تعلن الموافقة رسميا على صفقة كبيرة مع الامارات ستتضرر منها اليمن

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قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة وافقت رسمياً على بيع حزمة من العتاد العسكري المتطور للإمارات العربية المتحدة بقيمة 23.37 مليار دولار.
وقال بومبيو في بيان "أمرت وزارة الخارجية اليوم بأن تبلغ الكونغرس رسمياً نيتنا السماح ببيع العديد من المعدات المتطورة بقيمة 23,27 مليار دولار".
وتشمل الحزمة ما يصل إلى 50 طائرة "إف-35 لايتنينغ 2" وما يصل إلى 18 طائرة مسيرة "إم. كيو- 9 بي" ومجموعة من الذخائر جو-جو وجو-أرض.
وزعم بومبيو أن هذه الصفقة "تأتي لردع التهديدات المتزايدة التي تشكلها إيران" في أعقاب اتفاقيات السلام مع إسرائيل.
وامس الاول حثت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة ،على وقف مبيعات الطائرات المسيرة للإمارات بسبب مقتل مدنيين في اليمن وليبيا.
وقال موقع ميدل إيست آي البريطاني في تقرير- ترجمه مأرب برس- ان منظمة العفو الدولية حذرت من أن واشنطن ستكون مسؤولة عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في كلا البلدين.
ودعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى وقف بيع 18 طائرة بدون طيار مسلحة ومتطورة من طراز MQ-9B إلى الإمارات العربية المتحدة، في ضوء الأدلة على مقتل مدنيين خلال هجمات في اليمن وليبيا التي مزقتها الحرب.