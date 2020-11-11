ماذا يحدث؟ بايدن يخاطب ترمب: سيدي الرئيس ووزير الخارجية يعلن عن انتقال سلس للسلطة لصالح ترمب!

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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خاطب الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن ،الرئيس الحالي الذي تنتهي ولايته يوم 20 يناير المقبل دونالد ترمب قائلا: سيدي الرئيس أتطلع للحديث معكم.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إن إخفاق الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب بالاعتراف بفوزي لا يغير من خطة انتقال السلطة، واصفا رفض ترمب الاعتراف بفوزه بأنه مصدر إحراج.

اما ترمب فقال يوم امس انه سيفوز بالانتخابات وان النتائج ستظهر الاسبوع المقبل.

بايدن اكد خلال مؤتمر صحفي أن موقف ترمب لن يغير من واقع فوزه بالانتخابات الرئاسية. لكنه استطرد قائلا "موقف ترمب يضر بالمؤسسات الدستورية".

وأعرب بايدن عن تطلعه إلى التحدث إلى دونالد ترمب.

وفي معرض كلامه قال بايدن إن أميركا عادت إلى الساحة الدولية، وأنه تلقى ترحيبا دوليا واسعا وحقيقيا.

وفي السياق أكد الرئيس الأميركي المنتخب الثلاثاء للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يأمل بـ"إحياء دينامية العلاقات الثنائية وعبر الأطلسي، وخصوصا عبر حلف شمال الاطلسي والاتحاد الأوروبي".

وخلال اتصالهما الهاتفي الأول، ناقش الرجلان التعاون المقبل على صعيد مكافحة وباء كوفيد-19 و"خطر التبدل المناخي" إضافة إلى "الأمن والتنمية في إفريقيا"، وفق بيان أصدره فريق الرئيس المنتخب.

ولاية ثانية لترمب!

الى ذلك رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء الاعتراف بفوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، واعداً بعملية "انتقالية سلسة" نحو ولاية ثانية للرئيس دونالد ترمب.

وردّاً على سؤال عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية لتسهيل العملية الانتقالية مع فريق الرئيس المنتخب، قال "سيكون هناك انتقال سلسل نحو إدارة ثانية لترمب".

وأضاف في مؤتمر صحافي "سنحتسب كل الأصوات"، مؤكدا أن قادة العالم يدركون أنها "عملية قانونية تستغرق وقتا".

وتابع بومبيو "على العالم أن يثق تماما بواقع أن العملية الانتقالية الضرورية لتعمل وزارة الخارجية في شكل فاعل اليوم، وفي شكل فاعل مع الرئيس الذي سيتولى منصبه بعد ظهر العشرين من يناير (2021) ستكون عملية انتقالية ناجحة".

وشدّد على أنّ "الوزارة مستنفرة تماما لضمان أن تكون الانتخابات في كل أنحاء العالم حرة وعادلة وآمنة، وأن الموظفين التابعين لي يجازفون بحياتهم من أجل ذلك"، معتبرا أن سؤاله عن إمكان أن يؤدي موقف ترمب إلى تقويض جهوده هو أمر "سخيف".

وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "فوكس نيوز" دعا الوزير الأميركي إلى انتظار صدور النتيجة النهائية للانتخابات، وقال "سنرى ما قرّره الشعب في نهاية المطاف عندما يتم فرز جميع الأصوات".

وأضاف "نذكّر الجميع بأنّه لم يتمّ فرز كلّ الأصوات بعد".

وتعليقاً على اتّصالات التهنئة التي تنهال على بايدن من قادة العالم والتي يتخلّلها بحث ملفّات عديدة، قال بومبيو "إذا كان هذا لمجرّد السلام فأعتقد أن لا مشكلة كبيرة في ذلك. لكن، لا تخطئنّ الظنّ، ليس هناك في آن واحد سوى رئيس واحد ووزير خارجية واحد وفريق واحد للأمن القومي".

وبادر العديد من قادة الدول الحليفة للولايات المتحدة إلى تهنئة بايدن بانتخابه، مثل فرنسا وبريطانيا وتركيا والسعودية وإسرائيل.

لكنّ الرئيس الجمهوري يصر على رفض الاعتراف بالهزيمة ووعد بالقتال في القضاء لإحداث انقلاب في النتيجة رغم أنه لم يقدم أي دليل على عمليات "تزوير" يندد بها.