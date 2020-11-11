الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير خليفة بن سلمان

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أعلن الديوان الملكي البحريني، الأربعاء، عن وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء.
كما أعلن المستشار الإعلامي لملك البحرين على "تويتر": "وفاة صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء".
ونعى الديوان الملكي في البحرين الفقيد في بيان جاء فيه:
"بأمر من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ينعى الديوان الملكي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم في مستشفى مايو كلينك في الولايات المتحدة الأميركية.،وستتم مراسم الدفن بعد وصول جثمانه رحمه الله إلى أرض الوطن وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب.
وقد أمر ملك البحرين بإعلان الحداد الرسمي أسبوعاً مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم غد الخميس.،تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته"