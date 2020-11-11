إذا كنت تعاني من 3علامات مرضية فربما أنت في خطر وهذه أبرزها

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يمكن أن تحمل الرقبة العديد من الأدلة على خطر إصابة الشخص بسرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات الثلاث، فربما أنت في خطر.

وتُعرف الغدة الدرقية بأنها عبارة عن غدة على شكل فراشة، تقع في قاعدة العنق أسفل تفاحة آدم، وتتمثل وظيفتها في إنتاج هرمونات تساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم ووزن الشخص.

وقد لا يسبب سرطان الغدة الدرقية أي أعراض في البداية، ولكن مع نموه يمكن أن يسبب الألم ثلاث علامات تحذيرية موجودة في الرقبة.

وقالت جمعية السرطان الأمريكية:

"سرطان الغدة الدرقية يمكن أن يسبب أيا من العلامات أو الأعراض التالية: • كتلة في الرقبة تنمو بسرعة في بعض الأحيان.

• تورم في الرقبة.

• ألم في مقدمة العنق يصل أحيانا إلى الأذنين".

وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في تأثير تشريح الرقبة على نوعية الحياة لدى مرضى سرطان الغدة الدرقية.

وأشارت الدراسة إلى أن "الغدد الليمفاوية الموجودة في العنق الجانبي والمثلث الخلفي، قد تكون متورطة في سرطان الغدة الدرقية المتمايز.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لسرطان الغدة الدرقية ما يلي: