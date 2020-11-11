آخر الاخبار

إذا كنت تعاني من 3علامات مرضية فربما أنت في خطر وهذه أبرزها السودان تكشف حقيقة الأنباء عن فرار جنود إثيوبيين إلى أراضيها ماذا قال أردوغان في رسالة بعثها إلى ترامب بعد فوز بايدن في الإنتخابات مباشرة تطوارت غيرمسبوقة .... طائرة إسرائيلية تحلق فوق سماء مكة والسلطات ترد أردوغان يفاجئ الشعب التركي و يعلن عن أعظم هدية لأتاتورك في ذكرى وفاته فريق أممي مهم في عدن لعقد مشاورات تنفيذ إتفاق الحديدة بشكل عاجل تفاصيل المعارك الدامية في مأرب والجوف وخسائر المليشيات الحوثية تفوق الخيال ترامب يحكم السيطرة على البنتاغون قبل رحيلة ...ويصدر تعينات لموالين له في وظائف رئيسية بعد إقالة وزير الدفاع الرئيس ”هادي“ يلتقي مسؤولا أمريكيا رفيعا للتباحث حول قضايا استراتيجية ترامب يستعد لإشعال الخليج وتدمير منشئاته ... ضابط شهير يتحدث عن معلومات عسكرية خطيرة ستجر دول الخليج لحرب مدمرة تبدأ بضربة نووية خلال الأيام القادمة

إذا كنت تعاني من 3علامات مرضية فربما أنت في خطر وهذه أبرزها

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 100
 

   

يمكن أن تحمل الرقبة العديد من الأدلة على خطر إصابة الشخص بسرطان الغدة الدرقية، وإذا كنت تعاني من أي من هذه العلامات الثلاث، فربما أنت في خطر.

وتُعرف الغدة الدرقية بأنها عبارة عن غدة على شكل فراشة، تقع في قاعدة العنق أسفل تفاحة آدم، وتتمثل وظيفتها في إنتاج هرمونات تساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة حرارة الجسم ووزن الشخص.

وقد لا يسبب سرطان الغدة الدرقية أي أعراض في البداية، ولكن مع نموه يمكن أن يسبب الألم ثلاث علامات تحذيرية موجودة في الرقبة.

 وقالت جمعية السرطان الأمريكية:

"سرطان الغدة الدرقية يمكن أن يسبب أيا من العلامات أو الأعراض التالية: • كتلة في الرقبة تنمو بسرعة في بعض الأحيان.

• تورم في الرقبة.

• ألم في مقدمة العنق يصل أحيانا إلى الأذنين".

وفي دراسة نشرت في المكتبة الوطنية الأمريكية للطب، المعاهد الوطنية للصحة، تم التحقيق في تأثير تشريح الرقبة على نوعية الحياة لدى مرضى سرطان الغدة الدرقية.

وأشارت الدراسة إلى أن "الغدد الليمفاوية الموجودة في العنق الجانبي والمثلث الخلفي، قد تكون متورطة في سرطان الغدة الدرقية المتمايز.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لسرطان الغدة الدرقية ما يلي:

  • وجود بحة في الصوت عندما ينتشر السرطان على طول العصب، الذي يتحكم في الحبال الصوتية التي تمتد بجانب القصبة الهوائية، ويمكن أن يؤثر ذلك على جودة صوت الشخص.
  • - يحدث السعال بسبب سرطان الغدة الدرقية والذي يمكن أن يسبب أحيانا سعالا مستمرا.
  • يجب أن يرى الشخص طبيبه إذا كان يعاني من سعال لا علاقة له بنزلة برد أو بسعال لا يختفي.
  • - حدوث مشكلة البلع إذا أصبح ورم الغدة الدرقية كبيرا بما يكفي، ثم يضغط على المريء ما يجعل البلع صعبا.
  • - ضيق التنفس مشابه لصعوبة البلع ويحدث إذا كان ورم الغدة الدرقية كبيرا بما فيه الكفاية، ثم يضغط على القصبة الهوائية ويتداخل مع تنفس الشخص.
  • أسباب وعوامل الخطر لسرطان الغدة الدرقية:
  • لا يُعرف السبب الدقيق لنمو العقيدات في الغدة الدرقية، ولكن هناك عوامل معينة تزيد من خطر إصابة الشخص، وتشمل:
  • - تاريخ العائلة، إذا كان أحد الوالدين أو الأخ أو الأخت مصابا بعقيدة الغدة الدرقية.
  • - العمر، يزداد خطر الإصابة بالعقيدات مع تقدم العمر.
  • - الجنس، تصاب النساء بالعقيدات أكثر من الرجال.
  • - التعرض للإشعاع للرأس أو الرقبة
إقراء أيضاً
أهكذا يستعد عمالقة التكنولوجيا لرئاسة جو بايدن؟ وأربع ملفات شائكة
علماء الطب يكشفون السبب الرئيسي لمرض السكري
6 أطعمة بسيطة وبين يديك تساعدك على بناء عضلات قوية وفي وقت قصير
تحذير خطير من غوغل لإصحاب هواتف الاندرويد
تليجرام يعلن عن ميزات مفاجئة للمستخدمين
علماء الطب يكشفون عن أهم وأول علامة مبكرة جديدة لـ كوفيد-19 احذر منها
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة علوم وتكنولوجيا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس