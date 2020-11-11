ماذا قال أردوغان في رسالة بعثها إلى ترامب بعد فوز بايدن في الإنتخابات مباشرة

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وجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترمب، شكره فيها على "صداقته الوطيدة". يأتي ذلك بُعيد تهنئة الرئيس التركي للفائز في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الديموقراطي جو بايدن.
وكتب أردوغان في رسالة نشرتها الرئاسة التركية: "أشكركم لرؤيتكم الصادقة والحازمة، التي سمحت بتطوير العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة" و"لصداقتكم الوطيدة".
وأعرب أردوغان عن تمنياته بأن تحمل نتائج الانتخابات الأمريكية الخير لشعب الولايات المتحدة الصديقة والحليفة.
وقال في البرقية، إن تطوير الصداقة التاريخية والتحالف بين البلدين ضرورة تقتضيها المصالح المشتركة، مؤكدًا أن تركيا ستواصل بذل جهودها بهذا الخصوص في الفترة المقبلة.
وتجنب الرئيس التركي أن يشير في رسالته إلى هزيمة ترمب الانتخابية، والتي لا يزال الرئيس الجمهوري يرفض الإقرار بها.
ولكن قبل أن يوجّه الشكر إلى ترمب، بادر أردوغان إلى الاعتراف بفوز الديموقراطي بايدن وتهنئته، آملًا تعزيز العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن وأنقرة، العضوين في حلف شمال الأطلسي، في الأعوام الأخيرة.
ومن أبرز الملفات الخلافية بين البلدين النزاع في سوريا، والحد من الحريات في تركيا، ورفض واشنطن تسليم الداعية فتح الله غولن، الذي يعده أردوغان المحرك الأول لمحاولة الانقلاب الفاشلة، في يوليو/تموز 2016