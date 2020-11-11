أردوغان يفاجئ الشعب التركي و يعلن عن أعظم هدية لأتاتورك في ذكرى وفاته

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رويترز قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم ، إن بلاده ستنجح في دخول مصاف الدول العشر الأولى عالميا في الاقتصاد.

وأضاف أردوغان في كلمة، بمناسبة ذكرى وفاة مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة، أن تركيا تعرضت لحصار دنيء لأنها واصلت بقوة حرب الاستقلال التي بدأتها قبل قرن.

وقال: "سننجح في الدخول إلى مصاف الدول العشر الأولى عالميا في الاقتصاد وستكون هذه أعظم هدية لأتاتورك".

وأوضح أردوغان أن تركيا تخوض كفاحا تاريخيا ضد الراغبين في جعلها أسيرة للامتيازات (الأجنبية) الحديثة عبر أغلال الفائدة وسعر الصرف والتضخم. وأكد الرئيس التركي أنه لا يمكن لأحد أن يخرج ويقول إن وكالات التصنيف الائتماني الدولية تعطي تقييماتها وفق معايير موضوعية.

وشدد على أن من يستهدفون الاقتصاد التركي هدفهم "قتل الناطور وليس أكل العنب".

وأردف: "يشهد الله أننا كنا مخلصين دائما عندما قلنا إن الآذان لن يسكت والعلم لن ينكس والأمة لن تقسم والوطن لن يتجزأ، وبلادنا ستكبر ودولتنا ستقوى".

وقال: "نحن نقود كفاحا من أجل الديمقراطية والتنمية لبلدنا كما رغب مصطفى كمال أتاتورك الذي قال: (تراثي المعنوي هو العلم والحكمة)".

وأكد أردوغان أنهم يعملون ليل نهار من أجل تحقيق الوعود التي تعهدوا بها للشعب دون المساس بقواعد اقتصاد السوق الحر، ودون التخلي عن العزم على مواصلة النمو من قبل القطاع الخاص.

وأوضح أن عدد الشركات الصغيرة التي تشغل 10 أفراد وأكثر ارتفع إلى 185 ألفا و840 بعدما كان 560 لدى تأسيس الجمهورية، وعدد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشغل 150 شخصا وأكثر وصل إلى 26 ألفا و450، والشركات الكبيرة التي تشغل فوق 250 شخصا ارتفع إلى 5 آلاف و60.

وذكر أن حجم الاستثمارات الأجنبية وصل في السنوات الـ 18 الأخيرة إلى 223 مليار دولار أمريكي.

وأوضح الرئيس التركي أنه تم إنقاذ الجيش من تسلط قوى الشر في الداخل والخارج، وتم تحويله إلى مؤسسة وطنية تحقق الانتصار بعد الانتصار.

وأشار إلى أنهم جعلوا تركيا قادرة على الدفاع عن جميع الأمانات التاريخية والحضارية، من العراق إلى سوريا ومن ليبيا إلى قبرص ومن كاراباخ وحتى القدس. وقال أردوغان إنه "لا يمكن لأحد القول إن الصحافة الغربية تستند على أسس صادقة وحقيقية في انتقاداتها تجاه بلدنا".

واستطرد: "على الرغم من أنهم يرفعون علم التمسك بالديمقراطية فإننا نتابع من يقفون إلى جانب الانقلابيين والأنظمة الظالمة فقط لأن تركيا تدافع عن الحكومات الشرعية والمظلومين