فريق أممي مهم في عدن لعقد مشاورات تنفيذ إتفاق الحديدة بشكل عاجل

الأربعاء 11 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أفصحت مصادر سياسية عن مساعٍ حثيثة يبذلها المبعوث الأممي مارتن غريفيث وفريقه لعودة استكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم، خصوصاً ما يتعلق بالحديدة.

وأفادت المصادر بأن المشاورات جارية لعقد جولة مباحثات لتحديد موعد لعقد صفقة تبادل أسرى جديدة.

وقالت المصادر، إن نائب رئيس المراقبين الأمميين في الحديدة وصل إلى عدن وعقد اجتماعاً مع الفريق الحكومي لاستئناف جهود استكمال تنفيذ مراحل إعادة الانتشار ووقف التصعيد الحوثي المستمر.

ولفتت المصادر إلى أن هناك مساعي أممية لخفض التصعيد في الحديدة، والبدء في عقد اجتماعات مشتركة بين لجان إعادة الانتشار والمراقبة لبحث آلية المراقبة والإجراءات والمقترحات لاستكمال تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وقالت مصادر حكومية، أن الفريق الأممي برئاسة نائب رئيس المراقبين سيزور اليوم (الأربعاء) مديريتي حيس والتحيتا؛ للاطلاع على الجرائم المليشيات الحوثية التي تعرض لها المدنيون في المديريتين خلال الأيام الماضية وطبيعة الخروقات، ولم تستبعد المصادر أن يصل الفريق الأممي إلى مناطق التماس في الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة.

وكان غريفيث قدم إلى الأطراف اليمنية مسودة الإعلان المشترك المعدلة، والهادفة إلى وقف شامل للعمليات العسكرية والبدء في إجراءات بناء الثقة وصولاً إلى الحوار الشامل.

وتعطلت عملية تنفيذ اتفاق الحديدة عقب اغتيال مليشيا الحوثي ضابط الارتباط الأممي المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار عن الجانب الحكومي محمد الصليحي في أبريل الماضي.

من جهتها، أعلنت فرق الرصد في القوات المشتركة، أن مليشيات الحوثي ارتكبت 84 خرقاً ضد المدنيين في مديريات محافظة الحديدة.