الرئيس ”هادي“ يلتقي مسؤولا أمريكيا رفيعا للتباحث حول قضايا استراتيجية

الثلاثاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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بحث الرئيس عبدربه منصور هادي، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، مع المبعوث الأمريكي الخاص بإيران التدخلات الإيرانية في اليمن وتهريبها للسلاح للحوثيين، وجعل اليمن منطلقاً لهجماتهم في المنطقة وتهديد دول الجوار.

واستقبل الرئيس هادي، مساء الثلاثاء، مبعوث الولايات المتحدة الامريكية، اليوت برامز، ومعه السفير الامريكي لدى بلادنا كريستوفر هنزل، في لقاء تناول جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها ما يتصل بأوضاع اليمن وآفاق السلام المتاحة. وفقا لوكالة "سبأ" الرسمية.

وأشاد هادي بمستوى العلاقات الاستراتيجية والمتميزة التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الامريكية لمواجهة جملة التحديات المشتركة في ملفات الإرهاب والتدخلات الايرانية في اليمن والمنطقة، وعدم نقل التجربة الايرانية الى اليمن والحفاظ على اليمن ووحدته وثوابته بما يعزز تأمين الملاحة الدولية في باب المندب التي تسعى إيران على الدوام وعبر استراتيجيتها للهيمنة على الملاحة من خلال السيطرة على مضيقي هرمز وباب المندب.

واكد الرئيس هادي على مساعيه وجهوده الدائمة نحو السلام بما يحقن دماء الأبرياء ومعاناة شعبنا التي فرضت عليه من قبل الانقلابيين الحوثيين.

من جانبهما، عبر المبعوث الامريكي والسفير الامريكي لدى بلادنا عن سرورهما بهذا اللقاء الذي يأتي في إطار التعاون والتشاور المتبادل في القضايا الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك ومواجهة التدخلات الايرانية من خلال تهريبها للسلاح للحوثيين وجعل اليمن منطلقاً لهجماتهم في المنطقة وتهديد دول الجوار.

وثمن المبعوث والسفير، جهود الرئيس الحميدة نحو السلام وكذلك ما يتصل بوحدة الجهود لمواجهة التحديات الايرانية من خلال التسريع الإيجابي لتنفيذ اتفاق الرياض.