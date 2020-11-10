ترامب يستعد لإشعال الخليج وتدمير منشئاته ... ضابط شهير يتحدث عن معلومات عسكرية خطيرة ستجر دول الخليج لحرب مدمرة تبدأ بضربة نووية خلال الأيام القادمة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تستحدث معسكرا لها بسقطرى تحركات سعودية لاحتواء المعارك المتصاعدة في أبين صورة وزير الخارجية العماني مع جو بايدن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مليشيا الحوثي تفشل آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة وتصادر 50 مليار ضاحي خلفان يتغنى في اليهود ويزور حقائق التاريخ والسياسية ويقول فيهم قولا سبق كل مطبع أهكذا يستعد عمالقة التكنولوجيا لرئاسة جو بايدن؟ وأربع ملفات شائكة رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف عن مؤامرة خطيرة يقودها ترامب بدأها بإقالته وزير الدفاع وماهو المخطط الانتقامي الذي يسعى اليه الإعلان عن أكبر كشف أثري يعود لأكثر من 2500 عام د طارق السويدان يوجه دعوة للعالم العربي والإسلامي عبر رابطة الامارات
استحدثت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، معسكراً جديداً، في محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرقي البلاد).
وقال موقع المجلس، في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن رئيس قيادة المجلس المحلية في سقطرى، رأفت الثقلي، دشن معسكراً جديداً لقوات الحزام الأمني (مليشيا) بالمحافظة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعقد مسار المشاورات التي ترعاها الرياض بين الحكومة والانتقالي، ويعقد من إعلان تشكيل الحكومة، وفق مراقبين.
وفي أكثر من مناسبة دعت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي إلى إنهاء التمرد في الجزيرة وتطبيع الأوضاع وإعادتها إلى ماكانت عليه قبل الانقلاب، لكن المجلس المدعوم من الامارات يمضي في خطوات استكمال السيطرة على الجزيرة بالقوة.
وكان محافظ سقطرى قد أشار في مذكرة بعثها إلى الرئيس هادي عن قيام الانتقالي باستحداث عدة مواقع عسكرية في أكثر من منطقة بالجزيرة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت مليشيات الانتقالي المدعوم إماراتياً على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.