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مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تستحدث معسكرا لها بسقطرى

الثلاثاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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استحدثت مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتياً، معسكراً جديداً، في محافظة أرخبيل سقطرى (جنوب شرقي البلاد).
وقال موقع المجلس، في وقت متأخر من مساء الاثنين، إن رئيس قيادة المجلس المحلية في سقطرى، رأفت الثقلي، دشن معسكراً جديداً لقوات الحزام الأمني (مليشيا) بالمحافظة.
ومن شأن هذه الخطوة أن تعقد مسار المشاورات التي ترعاها الرياض بين الحكومة والانتقالي، ويعقد من إعلان تشكيل الحكومة، وفق مراقبين.
وفي أكثر من مناسبة دعت الحكومة اليمنية، المجلس الانتقالي إلى إنهاء التمرد في الجزيرة وتطبيع الأوضاع وإعادتها إلى ماكانت عليه قبل الانقلاب، لكن المجلس المدعوم من الامارات يمضي في خطوات استكمال السيطرة على الجزيرة بالقوة.
وكان محافظ سقطرى قد أشار في مذكرة بعثها إلى الرئيس هادي عن قيام الانتقالي باستحداث عدة مواقع عسكرية في أكثر من منطقة بالجزيرة.
وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت مليشيات الانتقالي المدعوم إماراتياً على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

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