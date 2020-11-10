صورة وزير الخارجية العماني مع جو بايدن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان

الثلاثاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، صورة تجمع وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، مع الرئيس الديمقرطي الجديد للولايات المتحدة جو بايدن.

وحظيت الصورة التي نشرتها حسابات عمانية شهيرة بموقع "تويتر" على تفاعل واسع من جانب المغردين، الذين اعتبروا أنها تدل على الاتزان السياسي العماني في التعامل مع الحزبين الأمريكيين.

وقارن مغردون عمانيون سياسة بلادهم الحيادية مع الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتعامل معهما بحيادية، مع دول خليجية أخرى كانت تراهن على دونالد ترامب الجمهوري، ونسيت "بايدن".

وعلق الكاتب العماني، زكريا المحرمي، على الصورة، بقوله: "حتى الذين وضعوا كل بيضهم في سلة ترامب يمكنهم إصلاح الوضع فالسياسة هي فن التدبير وصناعة الفرص".

وأضاف: "عمان بعلاقتها الوثيقة مع الدولة الأمريكية وعلاقتها المتوازنة مع الديمقراطيين يمكنها أن تكون رسول سلام لمساعدة الجميع لمد جسور متينة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.. أهلًا بكم في مسقط".

حتى الذين وضعوا كل بيضهم في سلة ترامب يمكنهم إصلاح الوضع فالسياسة هي فن التدبير وصناعة الفرص، عمان بعلاقتها الوثيقة مع "الدولة" الأمريكية وعلاقتها المتوازنة مع الديموقراطيين يمكنها أن تكون رسول سلام لمساعدة الجميع لمد جسور متينة مع الإدارة الأمريكية الجديدة... أهلا بكم في مسقط