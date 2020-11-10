ترامب يستعد لإشعال الخليج وتدمير منشئاته ... ضابط شهير يتحدث عن معلومات عسكرية خطيرة ستجر دول الخليج لحرب مدمرة تبدأ بضربة نووية خلال الأيام القادمة مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تستحدث معسكرا لها بسقطرى تحركات سعودية لاحتواء المعارك المتصاعدة في أبين صورة وزير الخارجية العماني مع جو بايدن تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان مليشيا الحوثي تفشل آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة وتصادر 50 مليار ضاحي خلفان يتغنى في اليهود ويزور حقائق التاريخ والسياسية ويقول فيهم قولا سبق كل مطبع أهكذا يستعد عمالقة التكنولوجيا لرئاسة جو بايدن؟ وأربع ملفات شائكة رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف عن مؤامرة خطيرة يقودها ترامب بدأها بإقالته وزير الدفاع وماهو المخطط الانتقامي الذي يسعى اليه الإعلان عن أكبر كشف أثري يعود لأكثر من 2500 عام د طارق السويدان يوجه دعوة للعالم العربي والإسلامي عبر رابطة الامارات
أثار الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، الجدل بين بعض متابعيه، بتغريدة قال فيها إن إسرائيل اليوم دولة بأغلبية عربية ، والتعايش السلمي مفتاح النجاح للجميع.
وأضاف خلفان في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر : ” سيأتي اليوم الذي يدرك فيه الجميع أن العرب والإسرائيليين في الأرض التي يعيشون عليها شركاء في المصير ، مات شارون ودفن في إسرائيل ومات عرفات ودفن في فلسطين ، اختلفت المسميات والأرض واحدة أرض الله.”
وأضاف خلفان : ” القول بأن اليهود لا مكان لهم بين العرب كلام يناقض الحقائق التاريخية ، أجدادنا العرب عاشوا معهم ، وتعايشوا معهم ، وتعاملوا معهم ، استغل الغرب خلافاتنا كيهود وكعرب أحسن استغلال” .
وتابع : ” التطبيع مع إسرائيل هو الأسلوب الذي يؤكد للعالم أننا لسنا ضد اليهود فدولة إسرائيل لم تعد دولة يهودية وهي بأغلبية فلسطينية ، العربي الذي يحمل جنسية الدولة الإسرائيلية وهو مسلم ، تسمونه إسرائيلي….يهودي!! إسرائيلي مسلم….!! لذلك إسرائيل تحمل هوية اليهودي والمسيحي والمسلم.”
وفي حين اتفق معه البعض، انتقده آخرون معبرين عن رفضهم له ومؤكدين أنها أرض فلسطين المحتلة.