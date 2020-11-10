رئيسة مجلس النواب الأمريكي تكشف عن مؤامرة خطيرة يقودها ترامب بدأها بإقالته وزير الدفاع وماهو المخطط الانتقامي الذي يسعى اليه

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حذرت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي من أن إقالة دونالد ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر دليل على نية ترامب زرع الفوضى في أيامه الأخيرة في منصبه.
وقالت بيلوسي: “من المثير للقلق أن التقارير تظهر أن هذه الإقالة كانت عملا انتقاميا من جانب الرئيس، بزعم رفض الوزير إسبر إرسال قوات عسكرية في الخدمة الفعلية لقمع المظاهرات السلمية ضد وحشية الشرطة”.
وأضافت: “ومع ذلك، الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن توقيت هذه الإقالة الذي يثير تساؤلات جدية حول إجراءات ترامب المخطط لها في الأيام الأخيرة من إدارته”، حسب وكالة الأنباء الألمانية.