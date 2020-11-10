اتصال غاضب من الملك سلمان إلى المستشارة الألمانية ميركل

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قال ملك السعودية «سلمان بن عبد العزيز»، خلال اتصال هاتفي مع المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل»، إن بلاده تدين بقوة الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
واتفق الطرفان خلال الاتصال، على «ضرورة التصدي لكافة أشكال التطرف والإرهاب».
وأكد العاهل السعودي: «المملكة تدين وتستنكر بشدة العمليات الإرهابية التي تم ارتكابها مؤخرًا في فرنسا والنمسا».
وشدد الملك سلمان على أهمية أن «تكون حرية التعبير قيمة أخلاقية تنشر الاحترام والتعايش بين الشعوب، لا أداة لإشاعة الكراهية والصدام الثقافي والحضاري».
وهذا أول تعليق مباشر للعاهل السعودي، حول أزمة الرسوم المسيئة للنبي ﷺ، منذ إعلان خارجية بلاده في 27 أكتوبر الماضي، استنكار الرسوم المسيئة ورفضها أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب.
وشهدت فرنسا مؤخرًا، نشر صور ورسوم كاريكاتورية على واجهات بعض المباني، مسيئة للنبي محمد ﷺ، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي.