للمرة الأولى في المملكة... حدث استثنائي تستضيفه السعودية 2021

الثلاثاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 323

تم الإعلان بصورة رسمية عن موعد "حدث استثنائي" من المقرر أن تستضيفه السعودية في عام 2021.

وأعلن اتحاد سباقات السرعة "فورمولا 1" في بيان جديد روزنامة سباقاته للموسم المقبل، والتي تضمنت لأول مرة سباقا في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف حلبة جدة السعودية إحدى جولات "فورمولا 1"، يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 المقبل، بحسب ما نشرته وكالة "فرانس برس".

وباتت السعودية ثالثة دولة عربية تحتضن سباقات فورمولا 1، بعد البحرين (حلبة صخير) والإمارات (حلبة ياس مارينا في أبو ظبي).

في المقابل، لم تتضمن الروزنامة جائزة فيتنام الكبرى، بسبب إيقاف عمدة هانوي بتهمة الفساد.

وتضمنت روزنامة سباقات "فورمولا 1" رقما قياسيا من السباقات، بعدما ارتفع عددها لـ23 سباقا.

ومن المقرر أن يبدأ الموسم في أستراليا يوم 21 مارس/آذار المقبل.

وكان التلفزيون الرسمي السعودي قد ذكر أن السعودية ستستضيف سباقاً لأول مرة ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في جدة في 2021.

وكان من المفترض أن يتألف جدول موسم 2020 من 22 سباقا مع دخول سباق فيتنام لأول مرة وعودة سباق جائزة هولندا الكبرى لأول مرة في 34 عاماً، لكنه تقلص إلى 17 سباقاً بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب ما ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية.

​واستضافت السعودية، سابقا، سباق "الفورمولا إي- الدرعية 2018" أكبر سباق "للفورمولا إي" يقام على مستوى العالم، مشيرا إلى أن شركة "سي بي إكس" سبق لها أن نظمت 45 سباقا في عواصم دول متقدمة مثل: لندن وباريس وروما ونيويورك ومكسيكوستي وهونغ كونغ والصين، إلا أن السباق المقام في السعودية يختلف عن السباقات الأخرى"، بحسب تصريحات سابقة للرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للسباق "سي بي إكس" كارلو بوتاجي.