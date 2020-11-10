الإمارات تقتل يمنيين بطائرات دون طيار ومنظمة دولية تحذر وتدعو لوقف بيع 18 طائرة متطورة

الثلاثاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-ترجمة خاصة

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حثت منظمة العفو الدولية، الولايات المتحدة ،على وقف مبيعات الطائرات المسيرة للإمارات بسبب مقتل مدنيين في اليمن وليبيا.

وقال موقع ميدل إيست آي البريطاني في تقرير- ترجمه مأرب برس- ان منظمة العفو الدولية حذرت من أن واشنطن ستكون مسؤولة عن ارتفاع عدد القتلى المدنيين في كلا البلدين.

ودعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى وقف بيع 18 طائرة بدون طيار مسلحة ومتطورة من طراز MQ-9B إلى الإمارات العربية المتحدة، في ضوء الأدلة على مقتل مدنيين خلال هجمات في اليمن وليبيا التي مزقتها الحرب.

وقال فيليب ناصيف، مدير المناصرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية ، في بيان يوم أمس الاثنين إن الولايات المتحدة تخاطر "بالتواطؤ في جرائم حرب محتملة في اليمن".

واضاف ناصيف: "الحقيقة المذهلة المتمثلة في استمرار حكومة الولايات المتحدة في دعمها الثابت لتوفير الأسلحة التي قد تزيد من الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين اليمنيين ... يجب أن تهز جوهر كل شخص يعيش في هذا البلد".

وتابع "يجب على الولايات المتحدة الامتناع بحزم عن توريد الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع وعدم نقل الأسلحة إلى الإمارات، أو المخاطرة بالتواطؤ في جرائم حرب محتملة في اليمن."

و قدمت وزارة الخارجية الأمريكية الكونجرس إخطارًا بشأن البيع المخطط له بقيمة 2.9 مليار دولار الأسبوع الماضي ، وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إشعار سابق ببيع محتمل لطائرات F-35 المقاتلة إلى الإمارات العربية المتحدة

ويمثل البيع الذي يقارب 3 مليارات دولار أول تصدير للطائرات بدون طيار منذ أن أعادت إدارة ترامب تفسير اتفاقية الأسلحة في حقبة الحرب الباردة بين 34 دولة للسماح لمقاولي الدفاع الأمريكيين ببيع المزيد من الطائرات بدون طيار للحلفاء.

ويقول ناصيف أن "هذه الطائرات الأمريكية بدون طيار قد تكون مسؤولة عن هجمات إماراتية تنتهك القانون الإنساني الدولي وتقتل وتجرح آلاف المدنيين اليمنيين الذين يتحملون بالفعل وطأة واحدة من أكثر الكوارث الإنسانية تدميرا في العالم".

وفي السنوات الأخيرة، تحركت أبوظبي لدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يقاتل القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

كما قالت منظمة العفو إنها حصلت على أدلة كثيرة على أن الإمارات استخدمت طائرات مسيرة مسلحة في ليبيا، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة منذ فترة طويلة.

وذكرت منظمة العفو في اشارة الى ليبيا "استخدمت طائرات بدون طيار لاستهداف منازل المدنيين والمرافق الصحية، بما في ذلك المستشفيات الميدانية وسيارات الاسعاف".

وتستخدم الإمارات بالفعل طائرات بدون طيار صينية الصنع من طراز Wing Loong للقتال، والتي تزودها لقوات خليفة حفتر.