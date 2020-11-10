وصول تسعون ألف طن من البنزين والديزل والشرعية تتهم الحوثيين

الثلاثاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى القيام بدوره وواجبه، بتحميل الحوثيين مسؤولية تعقّد الوضع الإنساني في البلاد.

واتهمت الحكومة الحوثيين بمخالفة الاتفاق مع المبعوث الاممي، مارتن غريفيث، بشأن آلية تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة.

وقال المكتب الفني للمجلس الاقتصادي الأعلى إن مليشيات الحوثي عززت نشاطها في السوق السوداء، واستغلت حاجة ومعاناة المواطنين.

كما أشار إلى تعريضهم حياة المدنيين للخطر بتخزين الوقود في المباني والأحياء السكنية، وإعاقتهم الاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الحكومة لتوفير الوقود.

وشدد بيان صادر عن المجلس على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي ما يلزم للحد من استغلال المليشيا المتطلبات الأساسية للمواطنين.

وكانت سلطات الحوثيين قد أعلنت امس الاثنين وصول ثلاث سفن مشتقات نفطية إلى ميناء مدينة الحديدة الخاضعة لسيطرتها.

وقال بيان صادر عن شركة النفط التابعة لهم إن سفينتين تحملان نحو ستين ألف طن من مادة البنزين وثالثة تحمل ثلاثين ألف طن من مادة الديزل، رست على رصيف الميناء.

وبحسب البيان، فان شركة النفط اليمنية تقوم حاليا باستكمال إجراءات الفحص المخبري للتأكد من مطابقة المواد للمواصفات المعتمدة، ليتم بعدها البدء بعملية التفريغ.

ومع استمرار تدفق مشتقات النفط الى الحديدة ، ما تزال ازمة الوقود تخنق المواطنين في معظم المحافظات يقابلها انتعاش وتوسع كبير للسوق السوداء.