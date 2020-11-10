كورونا يودي بحياة الدكتور صائب عريقات

الثلاثاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توفي الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا.

ونعت حركة فتح الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أشارت منتصف اكتوبر الماضي إلى أن عريقات أصيب بالتهاب رئوى بعد إصابته بفيروس كورونا.