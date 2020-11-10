كورونا يودي بحياة الدكتور صائب عريقات

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توفي الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،اليوم الثلاثاء، جراء إصابته بفيروس كورونا.
ونعت حركة فتح الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أشارت منتصف اكتوبر الماضي إلى أن عريقات أصيب بالتهاب رئوى بعد إصابته بفيروس كورونا.