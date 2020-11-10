مصرع قيادي بارز برتبة لواء يربك المليشيات الحوثية ومقاتلات التحالف تدك أوكار الجماعة بضربات محكمة في حرض

الثلاثاء 10 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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في ظل احتدام المعارك مع قوات الجيش الوطني في عدة جبهات، اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، بمصرع أحد قياداتها الميدانية الموالية لإيران، دون أن تفصح عن مكان مقتله.

ونعت الميليشيات القيادي برتبة لواء ويدعى عبدالكريم حسين الجماعي والمكنى أبو جواد، والذي يقود ما تسميه الميليشيات "اللواء الرابع نصر"، ويعد من أبرز قياداتها الميدانية، في جبهة شرق حيران بمحافظة حجة.

حرّض على الانتقام وأكدت مصادر ميدانية، أن الصريع الجماعي من الدارسين في الحوزات الحوثية في صعدة، وغيرها، ويعد من المحرضين على الانتقام من المديريات المحررة في المحافظة بإحراقها، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش الوطني.

وأضافت أن الصريع الحوثي المنتحل رتبة لواء، أصاب الميليشيات بارتباك ظهر في إعلانها لأكثر من مكان لمقتله، في محاولة منها لإخفاء مكان مقتله الحقيقي، وذلك حفاظاً على نفسيات أتباعه بحسب المصادر، التي أكدت أنه دليل على اضطرابها الكبير نتيجة للضربات الموجعة التي تتلقاها في جبهات القتال.

إلى ذلك رجح قيادي عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة، أن الصريع الجماعي قُتل شرق مديرية حيران، بجوار مزارع الزنداني، بضربات لمدفعية الجيش أمس الأول، والتي استهدفت طقمين، وأدت إلى مقتل أغلب من كانوا فيهما.

من الحوثيين من الحوثيين 3 غارات محكمة للتحالف وتابع أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية نفذت ثلاث غارات جوية محكمة، على تجمعات للميليشيات غرب مدينة حرض، أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من العناصر، وتدمير كاميرات رصد للميليشيات في المكان ذاته.

يذكر أنه خلال الأيام القليلة الماضية، اعترفت الميليشيات الحوثية بمصرع العشرات من قياداتها معظمهم سقطوا في مواجهات مع الجيش الوطني وغارات للتحالف في جبهات مأرب والجوف وصنعاء وتعز، والتي تشهد معارك شرسة ومتواصلة منذ أكثر من شهر