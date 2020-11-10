وزير الإدارة المحلية يكشف خفايا وأسرار مسودة غريفيث لحل الأزمة اليمنية

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اتهم وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية مبعوث الأمم المتحدة الخاصة باليمن، مارتن غريڤيث، بـ"تجاوز قرارات الشرعية الدولية" بخصوص بلاده من خلال مسودة لحل الأزمة قدمها إلى كل من الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثيين.
جاء ذلك في تغريدة عبر "تويتر" لوزير الإدارة المحلية عبد الرقيب فتح، بعد ساعات من نشر الأناضول نص المسودة الأممية، نقلا عن مصدر في مكتب غريفيث طلب عدم الكشف عن اسمه.
وقال "فتح" إن "غريڤيث يحاول من خلال الاعلان المشترك جعل الوضع الإنساني هو الأساس للحرب في اليمن وليس انقلاب الحوثيين".
ورأى أن "الاعلان يتجاوز قرارات الشرعية الدولية"، في إشارة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية.
وقال مصدر في مكتب غريڤيث، في وقت سابق الإثنين، إن الحكومة الشرعيةوجماعة الحوثي تسلمتا نسخة أخيرة من مسودة باسم "الإعلان المشترك"، لإنهاء الصراع في البلاد.
وأوضح أن المسودة تتضمن بنودًا، أبرزها وقف إطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، واتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني؛ جراء الحرب المستمرة للعام السادس.