سرَّ رفض السلطان قابوس الكشف عنه حيا بخصوص خفايا وأسرار لقائه بـنتنياهو يتم الكشف عنه عبر وصال

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كشف رئيس جمعية الصحفيين العمانية، محمد العريمي؛ سرًا على لسان الراحل السلطان قابوس بن سعيد، بشأن لقائه برئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو في مسقط، ولم ينشره الإعلام العماني.
وقال "العريمي" في مقابلة مع إذعة "وصال" العمانية: "إن زيارة (نتنياهو) إلى سلطنة عمان ولقاءه حينها مع السلطان قابوس بن سعيد كان بطلب من القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس".
وأشار رئيس جمعية الصحفيين العمانية، إلى أن السلطان قابوس بن سعيد أخبره بالسر حول لقائه بـ"نتنياهو" خلال اجتماع مع الإعلاميين والمسؤولين في ولاية صحار العمانية.
وأضاف "العريمي": "ربما بعض الأشخاص فسروا مقابلة السلطان قابوس بن سعيد بـ(نتنياهو) حينها بأنه ربما يكون خروج عن السياسة الخارجية، إلا أنه كان بتنسيق فلسطيني".
وختم "العريمي"، قائلًا: "أُؤكد وبحسب ما ذكره السلطان قابوس أثناء لقائنا به في صحار أن هذا التنسيق كان بالتواصل وبطلب من القيادة الفلسطينية".