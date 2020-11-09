عصابة من الملثمين يقتحمون منزل شابة أوروبية في الإمارات.. تفاصيل

الإثنين 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشفت وسائل إعلام إماراتية، تفاصيل اقتحام 3 ملثمين، لفيلا تقيم فيها امرأة أوروبية وابنتاها في مدينة دبي.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن محكمة الجنايات في دبي بدأت في محاكمة 3 متهمين أسيويين بعدما تسللوا إلى فيلا تقيم فيها امرأة أوروبية وابنتاها، وهدداهن وسرقا منهن مبلغ 1300 درهم.

وفي التفاصيل قالت الأم في تحقيقات النيابة العامة " إنها كانت متواجدة في المطبخ، ثم فوجئت بوجود أحد الملثمين بجانبها، فسقطت على الأرض من الخوف، ثم بدأ يطلب منها المال وهددها وهو يحمل سكينًا، وفقًا لما نشرته صحيفة "الإمارات اليوم".

وأضافت أن الملثم طالبها بالمال، فرجته ألا يؤذيها وأكدت له أنها ستعطيه كل ما تملك من مبالغ مالية، وفي هذه الأثناء حضرت ابنتها الكبرى وإلى جانبها ملثم آخر يحمل عصا خشبية، ثم انضمت إليهما ابنتها الأخرى.

وتابعت: "أنها توجهت برفقة الملثم إلى ممر الصالة وفتحت حقيبتها، وسلمته محتوياتها من مبالغ وقيمتها 900 درهم وفي أثناء ذلك شاهدت المتهم الثاني برفقة ابنتها، فسلمته "مزهرية" عائدة لها وفيها ما جمعته من مال بقرابة 400 درهم، حيث أخذ الاثنان المال ولاذا بالفرار".

وأوضحت الصحيفة أن شرطة دبي تمكنت من القبض على المتهمَيْن، بعد ورود بلاغ بواقعة السرقة، ليتبين أنهم آسيويَيْن وأن شخصًا ثالثًا يعمل مزارعًا لدى المجني عليهن، هو من سهّل لهما الدخول إلى الفيلا وتنفيذ جريمة السرقة.

وأحالت الشرطة المتهمين إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي، التي بدأت في محاكمة المتهمين الثلاثة.