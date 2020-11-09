وزاراه الدفاع الامريكية تعلن عن أول عملية عسكرية لها في الخليج العربي بعد ساعات من اعلان بايدن

الإثنين 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 2798

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" اليوم الاثنين عن تحركات عسكرية مفاجئة في منطقة الخليج وذلك بعد فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة وهزيمه منافسه دونالد ترامب.

وقالت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية إنها أجرت مناورات مشتركة مع قوات من البحرية الكويتية، كتدريب عملي على آليات تنفيذ الدوريات الأمنية المشتركة في شمال الخليج.

وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أن المناورات تمحورت بشكل أساسي حول "التدرب على التشغيل البيني للاتصالات بين الجانبين خلال العمليات وأساليب المناورة التكتيكية".

وتضمن التمرين عدة سيناريوهات، منها مكافحة القرصنة وتفتيش السفن، وفرض السيطرة البحرية وعمليات الإنقاذ، والتعامل مع ألغام وشراك بحرية.

ووفقاً لما أعلنه بيان للمكتب الإعلامي للقيادة المركزية الأميركية، فإن تلك المناورات التدريبية أجريت «كتدريب عملي على آليات تنفيذ الدوريات الأمنية المشتركة في شمال الخليج بين سلاحيّ البحرية وقوات خفر السواحل في البلدين، وهو الأمر الذي يسهم في تعزيز التعاون الميداني المشترك كما أنه يدعم التعاون الإقليمي القائم منذ فترة طويلة»، مشيراً إلى أن المناورات «تمحورت بشكل أساسي حول التدرُّب على التشغيل البيني للاتصالات بين الجانبين خلال العمليات وأساليب المناورة التكتيكية».

ونقل البيان عن العقيد مبارك الصباح، الذي يتولى تنسيق التعاون المشترك بين سلاحيّ بحرية البلدين وشارك في المناورات كقائد أسطول فرعي، قوله: «إن قوات خفر السواحل الكويتية ترحب بكل فرصة لإجراء مناورات وتدريبات مع سلاح البحرية وقوات خفر السواحل الأميركية، وذلك من أجل رفع مستوى الكفاءة وتعزيز روح التعاون الثنائي بين دولتينا بما يسهم في تعزيز الأمن البحري في مياه شمال الخليج».

ومن جانبه، قال الضابط روبرت بيغز، قائد المدمرة البحرية الأميركية «يو إس إس رالف جونسون»، معلقاً على المناورات: «لقد كانت فرصة عظيمة لأعضاء فريق المدمرة كي يبرزوا مهاراتهم في التعاون الجماعي مع الجانب الكويتي ومع قوات خفر السواحل الأميركية».

ومن بين القطع البحرية الكويتية التي شاركت في تلك المناورات، الزورق الصاروخي «السعدي» التابع للقوة البحرية الكويتية، وزورق الدوريات السريع «مرزوق» التابع لقوات خفر السواحل.

واستمرت المناورات لمدة يومين، بمشاركة قطع بحرية تابعة للقوة البحرية بالجيش الكويتي وقطع بحرية تابعة للقوات البحرية الأمريكية، بالإضافة إلى زوارق خفر السواحل الكويتية والأمريكية.

وكان المرشح الديمقراطي جو بايدن، أعلن السبت، بشكل رسمي فوزه بالانتخابات الرئاسية، وقال إنه "يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة، وسأكون رئيسًا لكل الأمريكيين"، ليصبح بذلك الرئيس الـ46 للولايات المتحدة.

وحصل "بايدن" على 284 صوتًا في المجمع الانتخابي مقابل 214 للرئيس الجمهوري المنتهية ولايته، دونالد ترامب.