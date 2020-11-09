موقف رونالدو من الالتحاق بمعسكر منتخب البرتغال

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ذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، سيلتحق بمعسكر منتخب بلاده، استعدادا للمشاركة في مباريات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
وخرج رونالدو من الملعب مصابا في الدقيقة 76 من زمن مباراة فريقه يوفنتوس ضد مضيفه لاتسيو (1-1) أمس الأحد، وذلك ضمن الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
وقال موقع "توتو ميركاتو" أن رونالدو سيذهب للانضمام إلى المنتخب البرتغالي، رغم إصابته بالتواء الكاحل الأيمن.
وأضاف أن الطاقم الطبي بالمنتخب، سيقوم بتقييم ظروف كريستيانو، ثم يقرر مدى إمكانية بقاء اللاعب مع المجموعة.
ولفت الموقع إلى أن التقارير الأولية عن إصابة رونالدو إيجابية، حيث لا يوجد شيء خطير مما يمهد لمشاركته مع منتخب بلاده.
ويستعد منتخب البرتغال لخوض مباراة ودية أمام منتخب أندورا، قبل أن يواجه منتخبي فرنسا وكرواتيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.