مكالمة بين الفريق علي محسن واللواء أمين العكيمي

الإثنين 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح ،الاثنين، بالبطولات التي يسطرها الجيش وأبناء محافظة الجوف.

حيث أجرى نائب الرئيس اليوم، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، للاطلاع على الأوضاع والمستجدات الميدانية في المحافظة.

وأشاد نائب الرئيس بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش، وأبناء المحافظة وما قدموه من تضحيات في سبيل دحر الميليشيات الكهنوتية، وما حققوه من انتصارات كبيرة وجهود لأجل رفع المعاناة عن أبناء المحافظة، مثمناً الدعم الأخوي للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وفي الاتصال قدم محافظ الجوف، موجزاً عن أوضاع المواطنين والنازحين وسير العمليات العسكرية.

كما اكدً بأن أبطال الجيش والمقاومة مستمرون بعزيمة عالية في مواجهة ميليشيا الكهنوت الانقلابية و استعادة مناطق المحافظة واستكمال التحرير،طبقا لوكالة سبأ.