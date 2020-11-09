مصدر أممي يعلن تسلم الشرعية والحوثيين النسخة النهائية لمسودة الحل ويكشف أبرز بنودها

الإثنين 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تسلمت أطراف النزاع باليمن، الإثنين، النسخة النهائية من المسودة الأممية لحل الأزمة المستمرة منذ 6 سنوات في البلاد، وفق مصدر أممي.

ونقلت الأناضول، عن مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريڤيث، قوله إن الحكومة اليمنية والحوثيين تسلما نسخة أخيرة من مسودة باسم "الإعلان المشترك" لإنهاء الصراع في البلاد.

وأوضح المصدر، أن المسودة الأممية النهائية تتضمن عدة بنود أبرزها، وقف إطلاق النار، واستئناف المشاورات السياسية، واتخاذ تدابير اقتصادية وإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني جراء الحرب.

وأضاف: "تنص المسودة النهائية على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز النفاذ فوق التوقيع عليها من طرفي الصراع، وتشكيل لجنة تنسيق عسكري برئاسة الأمم المتحدة وعضوية ممثلين عسكريين من الطرفين".

وتابع: "تتضمن أيضا إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا من الجانبين، وفق اتفاق ستوكهولم، إضافة إلى صرف رواتب جميع الموظفين، وفقا لقوائم رواتب عام 2014 (قبل اندلاع الحرب)".

كما تشمل بنود المسودة "فتح مطار صنعاء الدولي (خاضع للحوثيين) ورفع القيود عن دخول سفن الحاويات التجارية والنفط والسلع المختلفة، والسماح الفوري بإجراء الإصلاحات الضرورية لناقلة صافر النفطية"، حسب المصدر ذاته

وتبذل الأمم المتحدة منذ سنوات جهودا لوقف القتال في اليمن، وإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات، لكنها لم تفلح في ذلك حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بالتصعيد.

ويشهد اليمن للعام السادس قتالا عنيفا بين القوات الحكومية التي يدعمها منذ مارس/آذار 2015، تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.