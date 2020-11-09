ترمب وبايدن يتسابقان على زف خبر سار للعالم

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تسابق الرئيسان ترمب وبايدن اليوم الاثنين في زف بشرى سارة بشأن لقاح فعال ضد فيروس كورونا.
حيث قال الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن ان إعلان شركة فايزر بشأن فعالية اختبارات لقاح كورونا خبر ممتاز.
واضاف بايدن ان لقاح شركة فايزر سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في أمريكا.
اما ترمب فقال ان ارتفاع سوق الأسهم بشكل كبير وإعلان فعالية لقاح كورونا قريبا بنسبة 90% أخبار عظيمة.
وفي أخبار سارة عن اللقاح ضد كورونا الذي، اصاب حوالي 50 مليون انسان حول العالم، وانزلً خسائر فادحة بالاقتصاد العالمي، أعلنت شركتا "بفايزر" و"بيونتيك" أن اللقاح ضد كوفيد-19 الذي تعملان على تطويره "فعّال بنسبة 90%"، وذلك بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.
كما أوضحت أن الحماية من الفيروس التاجي تتحقق بنسبة عالية بعد ٢٨ يوماً من أخذ الجرعة الأولى، وتكتمل بعد أسبوع فقط من الجرعة الثانية.
وقالت الشركتان في بيان مشترك إنه جرى قياس "هذه الفعالية للقاح" عبر المقارنة بين عدد المشاركين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجدّ في المجموعة التي تلقت اللقاح وعدد المصابين في مجموعة أخرى تلقت لقاحاً وهمياً، "بعد سبعة أيام من تلقي الجرعة الثانية" و28 يوماً من تلقي الجرعة الأولى.