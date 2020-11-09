استقالة مفاجئة لصهر أردوغان

الإثنين 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن وزير المالية التركي،صهر الرئيس اردوغان ،بيرات البايراق، استقالته من منصبه "لأسباب صحية".

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إقالة محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال، في ظل انهيار العملة المحلية "الليرة التركية" مقابل الدولار الأمريكي.

وقال وزير المالية التركي، على صفحته على موقع "انستغرام" يوم الاحد "أستقيل من منصبي بسبب وضعي الصحي".

وقال البيرق (42 عاما)، في البيان: "بعد خدمتي في مناصب وزارية قرابة خمس سنوات اتخذت قرارًا بعدم مواصلة واجبي، بسبب مشاكل صحية".

وأضاف "سأفرغ وقتي من الآن فصاعدا لأسرتي التي أهملتها لسنوات طويلة".

وأمس الاول السبت، صدر مرسوم عن الرئاسة التركية، بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويسال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستيراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا له.

وجاءت هذه الخطوة بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار، إذ خسرت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري،.

ونهاية الشهر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر/ أيلول ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل التضخم.