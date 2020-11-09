هجمات حوثية جديدة تستهدف السعودية

الإثنين 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت قيادة التحالف العربي اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) اطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة و متعمدة لاستهداف الاعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية للمملكة".

وكانت الدفاعات الجوية للتحالف قد تمكنت خلال الأسبوعين الماضيين من اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أطلقت باتجاه الأراضي السعودية.

وصعد الحوثيون هجماتهم مؤخرا على السعودية بالصواريخ والطيران المسير.