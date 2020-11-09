برقيات من الملك سلمان وولي عهده الى الرئيس الامريكي

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بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، برقية تهنئة للرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية.
وأعرب الملك في رسالته، عن تمنياته بالنجاح للرئيس المنتخب، آملاً للشعب الأميركي مزيداً من التقدم والازدهار.
كما أشاد خادم الحرمين، بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.
بدوره، هنأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، بفوزه بالانتخابات الرئاسية، عبر برقية تهنئة أرسلها، الأحد.
كما تمنى ولي العهد للشعب الأميركي مزيداً من التقدم والازدهار.
كما بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأحد، برقية تهنئة لكامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية.
كما أعرب الملك عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للمسؤولة الأميركية الجديدة، آملاً للشعب الأميركي مزيداً من التقدم والازدهار.
وهنأ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ببرقية تهنئة هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائب الرئيس، متمنياً لها التوفيق.
كما أعرب ولي العهد عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، متمنياً مزيداً من التقدم والازدهار للشعب الأميركي.