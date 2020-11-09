في تطورات التطبيع....منتجات جديدة تحمل العلم الإسرائيلي في أسواق الإمارات

الإثنين 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، أوفير جندلمان، الإثنين، صورا قال إنها لفواكه وتمور وخضروات تحمل العلم الإسرائيلي في الأسواق الإماراتية.

ونشر جندلمان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "لأول مرة: فواكه وتمور وخضروات إسرائيلية تصل إلى السوبرماركتات الإماراتية وعليها العلم الإسرائيلي ليرى الجميع مصدرها والدليل على جودتها وكانت ردود فعل الزبائن إيجابية جدا!"، حسب قوله.

وتابع الناطق باسم نتنياهو قائلا: "خير المحاصيل الإسرائيلية ستستمر في الوصول إلى الأسواق الإماراتية"، على حد تعبيره.

وكانت قد توصلت الإمارت وإسرائيل لاتفاق على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس/آب الماضي قبل أن يوقعا على ما يُعرف بـ"الاتفاقية الإبراهيمية" في سبتمر/أيلول المنصرم