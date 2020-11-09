فتيل حرب عالمية ثالثة تلوح...وتحذيرات قوية من قائد بريطاني

الإثنين 09 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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فتيل حرب عالمية ثالثة يلوح.. تحذير غريب من قائد بريطاني ردا على سؤال عما إذا كان هناك تهديد حقيقي بنشوب حرب عالمية أخرى، قال كارتر "أقول إنها من المخاطر وعلينا أن نكون واعين لهذه المخاطر" المملكة المتحدة .

وفي خضم القلق العالمي الذي تشهده معظم الدول حالياً مع استمرار جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصادات العالمية، حذر قائد القوات المسلحة البريطانية من أن حالة الغموض والقلق هذه السائدة قد تُنذر بإشعال فتيل حرب عالمية ثالثة.

وفي مقابلة تُبث بمناسبة إحياء (ذكرى) لتكريم من فقدوا أرواحهم وأصيبوا في الصراعات، قال نيك كارتر رئيس أركان الدفاع في بريطانيا إن أي تصاعد للتوترات الإقليمية أو أخطاء في تقدير الأمور قد تؤدي في نهاية المطاف إلى صراع واسع النطاق.

كما أضاف "أعتقد أننا نعيش في زمن أصبح العالم فيه مكانا يسوده الغموض والقلق بشدة كما أن ديناميكية المنافسة العالمية سمة من سمات زماننا بالطبع وأرى أن الخطر الحقيقي الذي نواجهه هو أن نشهد تصعيدا يؤدي إلى سوء تقدير في ضوء وجود الكثير من الصراعات الإقليمية في الوقت الحالي".

وردا على سؤال عما إذا كان هناك تهديد حقيقي بنشوب حرب عالمية أخرى، قال كارتر "أقول إنها من المخاطر وعلينا أن نكون واعين لتلك المخاطر".

كما اعتبر كارتر، الذي أصبح قائدا للجيش البريطاني عام 2018، أنه من المهم تذكر من ماتوا في الحروب السابقة على سبيل التحذير لمن قد يكررون أخطاء الماضي.

وأضاف "إذا نسيتم أهوال الحروب فإن الخطر الكبير من وجهة نظري هو أن البعض قد يعتقد أن الذهاب للحرب قرار عقلاني".

إلى ذلك، قال "علينا تذكر أن التاريخ قد لا يعيد نفسه لكن له إيقاع، وإذا عدنا إلى القرن الماضي قبل الحربين العالميتين، فأعتقد من دون شك أنه كان هناك تصعيد أدى إلى سوء تقدير مما أدى في النهاية إلى حرب على نطاق نأمل ألا نراه مرة أخرى أبدا