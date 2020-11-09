الحكومة اليمنية تزف بشائر الخير...وتعلن رسمياً توقيع اتفاقية أول ميناء بحري في شبوة على شواطئ بحر العرب

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وقع محافظ شبوة اليمنية محمد صالح بن عديو، اتفاقية إنشاء أول ميناء بحري للمحافظة النفطية على شواطئ بحر العرب.
و تنص الاتفاقية على قيام شركة "كيو واي زد" للتجارة العامة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ميناء "قنا" التجاري بمديرية رضوم في شبوة.
وتشمل المرحلة الأولى، توفير خزانات عائمة للمشتقات النفطية، وتأمين احتياجات المحافظة منها، وفق ذات المصدر.
فيما تقضي المرحلة الثانية، ببناء أرصفة التفريغ للمشتقات النفطية مع إنشاء 8 خزانات استراتيجية لخزنها، بسعة إجمالية تصل إلى 60 ألف طن، إضافة إلى بناء أرصفة النشاط التجاري للميناء.
وقال محافظ شبوة، بن عديو، عقب التوقيع على الاتفاقية، إن "المشروع تحتاجه المحافظة لتعزيز نشاطها الاستثماري، وإنعاش الحركة الاقتصادية والتجارية التي تشهدها"، حسب ذات البيان.
وأشار عديو، إلى مزايا عقد الاتفاقية، التي "تقوم على نظام الإنشاء والإدارة من قبل الشركة العاملة، ثم عودة التمليك إلى الدولة"، دون مزيد من التفاصيل بشأن القيمة ومدة التشغيل.