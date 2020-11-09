زيدان يقر بالذنب بعد فضيحة ريال مدريد أمام فالنسيا

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تحمل المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، مسؤولية الخسارة الكبيرة أمام فالنسيا في الجولة التاسعة من الليغا.
وخسر ريال مدريد بنتيجة (4-1) منها ثلاثة أهداف ركلات جزاء نفذها كارلوس سولير ليصبح ثالث لاعب فقط في تاريخ الدوري الإسباني يسجل ثلاث ركلات جزاء في مباراة واحدة، وهدف أحرزه مدافعه في مرماه.
وقال زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، "لا أعتقد أن فالنسيا كان أفضل منا من الناحية التكتيكية.. لكنني المذنب والمسؤول لأنني يجب أن أجد حلولا.. لا توجد أعذار".
وأضاف المدرب الفرنسي، "تراجعنا قليلا وغيرنا أسلوب اللعب بعدما أحرزنا الهدف.. لقد تخلينا عن حذرنا.. لكي نكون منصفين من الصعب فهم ما حدث".
وحول إشراكه إيسكو ومارسيلو في التشكيلة وهل يندم على إدخالهم ضمن التشكيلة قال، "كلهم لاعبون لريال مدريد، لذا اخترت هذه التشكيلة