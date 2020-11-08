”العرادة“ يشكل لجنة للتحقيق في قضية ”أنس حيدر“ مليشيا الحوثي تحطم نصبا تذكاريا لشهداء ثورة 26 سبتمبر بمحافطة حجة الامارات تقضي بحبس وترحيل نصاب يمني من الجنوب أوقع إعلامي اماراتي في ورطه وتسبب في سجنه وطرده من العمل .. تفاصيل بدرجة امتياز الباحث اليمني حسن السلمي ينال الدكتوراه رويترز تتساءل عن سبب رفض السعودية تقديم المباركة لبايدن وتفضليها التريث الفنانة سوزان نجم الدين تفاجئ العالم بما فعله ترامب معها طيلة 5 سنوات بعد الاطاحة بترامب.. خطاب تاريخي للملك سلمان يحدد فيه سياسة السعودية داخليًا وخارجيًا سياسي يمني يصدم ”المهللين اليمنيين“ بفوز ”بايدن“ بالرئاسه الأمريكية ويدعو لـ”موقف شجاع قبل خلط الأوراق من جديد“ لماذا تطالب ميلانيا ترامب بالطلاق بعد خسارة زوجها للرئاسة ؟ الكويت تزف بشرى سارة للوافدين إلى أراضيها بخصوص الاقامات
حطمت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني، النصب التذكاري لشهداء ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، بمحافظة حجة (شمال اليمن).
وذكرت مصادر محلية لـ"مأرب برس" ان عناصر حوثية قامت بتحطيم النصب التذكاري لشهداء ثورة الـ26 من سبتمبر بميدان حوره بمحافظة حجة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.
واوضحت المصادر بأن تعمد المليشيات الحوثية بتحطيم النصب التذكاري لشهداء ثورة الخلاص من الرجعية والتخلف لرساله جديدة يبعثها الاماميون الجدد لكل ابناء الشعب اليمني مفادها بان مسيرة الموت الحوثية هي الوجه الاخر لمشروع آل حميد الدين.