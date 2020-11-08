مليشيا الحوثي تحطم نصبا تذكاريا لشهداء ثورة 26 سبتمبر بمحافطة حجة

الأحد 08 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ خاص

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حطمت مليشيا الحوثي الانقلابية، السبت 7 نوفمبر/تشرين الثاني، النصب التذكاري لشهداء ثورة الـ26 من سبتمبر المجيدة، بمحافظة حجة (شمال اليمن).

وذكرت مصادر محلية لـ"مأرب برس" ان عناصر حوثية قامت بتحطيم النصب التذكاري لشهداء ثورة الـ26 من سبتمبر بميدان حوره بمحافظة حجة الخاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.

واوضحت المصادر بأن تعمد المليشيات الحوثية بتحطيم النصب التذكاري لشهداء ثورة الخلاص من الرجعية والتخلف لرساله جديدة يبعثها الاماميون الجدد لكل ابناء الشعب اليمني مفادها بان مسيرة الموت الحوثية هي الوجه الاخر لمشروع آل حميد الدين.