بدرجة امتياز الباحث اليمني حسن السلمي ينال الدكتوراه

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نال الباحث اليمني، حسن السلمي، شهادة الدكتوراه بدرجة إمتياز، من كلية الحقوق بجامعة عبدالمالك السعدي بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، عن أطروحته الموسومة بـ "الحماية القانونية للاسم التجاري في التشريعين اليمني والمغربي".
وتكونت لجنة المناقشة من أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة الدكتور عبدالله أشركي أفقير، رئيساً، وعضوية كلاً من الدكتور عبداللطيف البغيل، والدكتور أيت الحاج مرزوق، والدكتور أمين عزان أساتذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة.
وتناولت الأطروحة المكون من بابين رئيسيين، مبادئ الحماية القانونية للاسم التجاري، وشروط وآليات الحماية القانونية للاسم التجاري.